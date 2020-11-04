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Barış Pınarında dersleri başladı

Harekâtının ardından her alanda hayatın yeniden inşa edildiği Telabyad ve Resulayn’da, güvenlik güçleri ve kamu kuruluşlarında çalışan personele yönelik dil kursları başlatıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 4.11.2020 12:29 ABONE OL
Barış Pınarında Türkçe dersleri başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonlarından Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde görev yapan güvenlik güçleri ve kamu kuruluşlarında çalışan personeler için Türkçe dil eğitimi başladı.

Halk Eğitim Merkezlerinde Türkçe dil eğitimi almış Suriyeli öğretmenler tarafından verilen eğitimler, haftanın iki günü 5'er ders halinde veriliyor. Toplam yüz kursiyerin katıldığı kurslar, 12 hafta boyunca devam edecek. Birinci derece Türkçe dil kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, günlük konuşma diline yeterli olacak şekilde kelime bilgisine ve basit cümle kurma yeteneği kazanmış olacaklar. Daha önce gençlere yönelik kuaförlük, bilgisayar, terzilik gibi mesleki kursların verilmeye başladığı bölgede, kamu görevlileri ve güvenlik güçleri alacakları eğitimle gündelik Türkçe konuşma yeteneği kazanması amaçlanıyor.

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Barış Pınarında Türkçe dersleri başladı
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