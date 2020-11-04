Başkan Dağtekin Kâhta teşkilatını ziyaret etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'ın Kahta ilçesini ziyaret etti.

Dağtekin burada yaptığı açıklamada; "Genel Merkezimiz kongremizi 21 Kasım olarak belirledi. Kongremize yönelik hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. 3 Kasım bizim için çok çok önemli. Biz 19 yıllık bir siyasi hareketiz. 3 Kasım ise iktidara gelişimizin 18. Yılı. 18 yıl önce Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, sıkıntılar ve problemlerin yanı sıra o dönemlerde vesayet odaklarının adeta milletin üzerinde gölge oluşturduğu günlerden bugünlere geldik. Türkiye bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bambaşka bir yerde. Ve şunu diyoruz; dünün sorunları vardı, onlara çözümler ürettik. Geldiğimiz noktada ise yarına dair beklentilerimiz var. Bu beklentilere dair söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Dolayısıyla bu kongrelerimizle vefakâr, fedakar AK kadrolarımızı yeni arkadaşlarımızla takviye ederek inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Kongrelerimizle birlikte yenilenen kadrolarımız, bu heyecanla inşallah hedeflediğimiz 14 bin üye sayısına ulaşacağız. Yine bu süreçte kırgınlıklar, küskünlükler olabilir. Ancak aslolan bu davaya küsülmemesidir, kırılmamasıdır. Bunların hiç biri sayın liderimizin o büyük hedeflerinin önünde değildir. Dünyaya yeni bir bakış getiren, geçmişimizdeki ideallerimizi ve hedeflerimizi bu asrın bakışıyla tekrar insanlığın hizmetine sunan, merhameti, insanlığı, hoşgörüyü, mazlumun elinden tutmayı, zalime karşı dik duran Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı küresel çapta yapılan kirli plan, projelere yedirmemeliyiz. Zira liderimiz öyle bir zemin inşa etti ki "Erdoğansız Türkiye" denklemi kurma plânından vazgeçmeyenlerin ezberleri, dün olduğu gibi bugün ve yarın da bozulmaya mahkûm olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kahta ilçe başkanımız Bedir Yeni ve yeni dönemde görev alan tüm yönetim kurulu üyelerimize hayırlı çalışmalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kahta Ak Parti ilçe başkanı Bedir Yeni, yeni dönemde durmak yok, yola devam sloganımızla ilk günkü aşkla hizmetlerimize devam edeceğiz bize tekrar bu görevi layık gören herkese sonsuz teşekkür ediyorum dedi.