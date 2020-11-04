Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’deki okullar "Okulum Temiz" sertifikası aldı

’deki okullar "" sertifikası aldı

’te okullar korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle “” sertifikasının sahibi oldu. Gaziantep Valiliği ve Belediyesi işbirliğiyle yürütülen bir proje kapsamında il genelindeki bin 157 okulun tamamına "Okulum Temiz" sertifikası verildi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 4.11.2020 15:17 ABONE OL
Gaziantep’deki okullar Okulum Temiz sertifikası aldı

Şahinbey Belediyesi Akkent Kültür Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın online katılımıyla düzenlenen törende korona virüs önlemlerini yerine getiren okulların sertifikaları Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Sait Kiraz ve Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile online olarak katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Vali Davut Gül, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında gerekli önlemlerin alınması nedeniyle tüm okullara böyle bir sertifika verilmesinin Türkiye'de ilk kez gerçekleştiğini belirterek, projede yer alan paydaşlar ile okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür etti. Törende il genelindeki bin 157 okulun tamamı adına bazı okul yöneticilerine sertifikalar verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’deki okullar "Okulum Temiz" sertifikası aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA