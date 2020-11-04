Kızıltepe Belediyesi EBA Destek Merkezini hayata geçirdi

Mardin'in Kızıltepe Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin yanı sıra devam eden uzaktan eğitim olarak bilinen derslerin online olarak verilmesinden imkanı olmayan öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) hayata geçirdi.

İlçe genelinde 75 bin öğrencinin eğitim gördüğü Kızıltepe'de, online ders görme imkanı olmayan öğrencilerin eğitimden geri kalmamsı ve mağdur olmaması için Kızıltepe Belediyesi tarafından Turgut Özal Sağlık Yaşam Merkezi, Mezopotamya Hanımeli Sağlık Yaşam Merkezi ve Dikmen Hanımeli Kadın Merkezi'nde internet erişim sıkıntısı yaşayan veya evde yeterli imkanları olmayan öğrenciler için sosyal mesafeli EBA hizmeti verilmeye başlandı.

Belediyenin oluşturduğu EBA Destek Merkezlerinde, öğrenciler hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında bilgisayar ve internetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Son teknolojiyle donatılmış bilgisayarların bulunduğu EBA merkezlerinde toplam 5 sınıfta 45 bilgisayar ile öğrenciler, görevliler eşliğinde ders çalışma ve ödevlerini yapma imkanına kavuşturuldu.

Kızıltepe Belediyesinden, Öğrencilerin eğitime ulaşmasındaki her engeli kaldırma noktasında çalışmalarını yürüttükleri, öğrencilerin yüreklerine dokunmaya devam edileceği açıklaması gelirken, EBA sınıflarından faydalanan öğrencilerin sağlığı da göz önünde bulundurularak sosyal mesafeye uygun bir şekilde hazırlanan sınıflarda dezenfektan ve maske dağıtımı da yapılıyor.