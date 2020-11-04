3 Kasım 2020 Reyting sonuçları açıklanıyor! Dünün Reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, MasterChef, EDHO kim birinci oldu?

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3 Kasım 2020 sonuçları açıklanıyor! Dünün Reyting sonuçlarına göre , MasterChef, kim birinci oldu?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında sonuçları için birincilik mücadelesi vardı. Salı akşamı en çok izlenen dizi ve yarışma programları total, ab ve abc1 sıralamada yer almak istiyor. Geçen hafta zirvenin sahibi Total'de ilk sırada dizisi olurken dizisi ikinciliği üstlenmişti. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting reyting sıralaması her şeyi değiştirebilir. Peki 3 Kasım 2020 açıklandı mı? Reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, MasterChef, EDHO kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 4.11.2020 10:02 Son Güncelleme: 4.11.2020 10:02 ABONE OL
Reyting sonuçları 3 Kasım 2020: Reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, MasterChef, EDHO kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler sonuçları için kapıştı. Reyting sıralaması Salı günü diziseverlerle buluşan projeler içerisinden hangilerinin daha fazla tercih edildiklerini gösterdi. Dün akşam ekrana gelen , MasterChef, tüm sıralamalarda birinci olmak için yarışırken share oranları izlenme puanlarını ortaya koyuyor. Peki 3 Kasım 2020 açıklandı mı? Reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, MasterChef, EDHO kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 KASIM 2020

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Yine bu hafta da Salı gecesi reyting sıralamasında inanılmaz bir yarış gözlemlenirken merak edilen Masumlar Apartmanı, MasterChef, EDHO reyting sonuçları listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte dünün reyting sonuçları ile 3 Kasım 2020 reyting sonuçları…

Reyting sonuçları 3 Kasım 2020: Reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, MasterChef, EDHO kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR...

sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

açıklandı. Total'de ilk sırada dizisi, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada ise Masumlar Apartmanı özet yer aldı.

AB'de de sıralama değişmedi. İlk sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada ise Masumlar Apartmanı özet yer aldı.

Reyting sonuçları 3 Kasım 2020: Reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, MasterChef, EDHO kim birinci oldu?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 BARAJ FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

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3 Kasım 2020 Reyting sonuçları açıklanıyor! Dünün Reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, MasterChef, EDHO kim birinci oldu?
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