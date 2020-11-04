3 Kasım 2020 Reyting sonuçları açıklanıyor! Dünün Reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, MasterChef, EDHO kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları için kapıştı. Reyting sıralaması Salı günü diziseverlerle buluşan projeler içerisinden hangilerinin daha fazla tercih edildiklerini gösterdi. Dün akşam ekrana gelen Masumlar Apartmanı, MasterChef, EDHO tüm sıralamalarda birinci olmak için yarışırken share oranları izlenme puanlarını ortaya koyuyor. Peki Reyting sonuçları 3 Kasım 2020 açıklandı mı? Reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, MasterChef, EDHO kim birinci oldu?
Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Yine bu hafta da Salı gecesi reyting sıralamasında inanılmaz bir yarış gözlemlenirken merak edilen Masumlar Apartmanı, MasterChef, EDHO reyting sonuçları listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
İşte dünün reyting sonuçları ile 3 Kasım 2020 reyting sonuçları…
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Reyting sonuçları açıklandı. Total'de ilk sırada Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada ise Masumlar Apartmanı özet yer aldı.
AB'de de sıralama değişmedi. İlk sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada ise Masumlar Apartmanı özet yer aldı.
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 BARAJ FOX
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 ESRA EROL'DA ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV