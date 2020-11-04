SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de yaşanan korkunç depremin ardından Ayda Bebeğin hikayesi yürekleri dağladı! Ayda'nın annesi Fidan Gezgin hayatını kaybetti

Ayda bebekle ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Elif bebeğin ardından bugün de Ayda bebek enkaz altından çıkarıldı. 91. saatte mucize kurtarış! İzmir'deki depremin ardından arama ve kurtarma ekipleri 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkazına ulaşıldı. Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda bebek, Türkiye'nin yüzünü güldürdü. A Haber ekranlarında canlı görüntüler yayınlanıyor. Ayla Gezgin'in 91 saat sonra deprem enkazının altından çıkarılması Türkiye'nin gündemine damga vurdu. Ayda bebeğin annesi ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Son dakika gelişmesine göre Ayda'yı kurtaran ekipte yer alan itfaiye görevlisi, Ayda'nın çığlıklarını duyduklarını daha sonra herkese dönerek 'Durun' diye bağırdığını ve çalışmalar sonucunda Ayda Gezgin'e ulaştıklarını ifade etti.
SON DAKİKA HABERİ: AYDA'NIN ANNESİ FİDAN GEZGİN HAYATINI KAYBETTİ!
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Son dakika gelişmesi tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Fidan Gezgin, enkazdan sağ olarak çıkarılamadı...
AYDA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ!
Sağlık Bakanı Yardımcısı Profesör Doktor Muhammet Güven, Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğunu, şuurunun açık olduğunu ifade etti.
Ayda Gezgin'in annesi, babası ve ağabeyi ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı!
4 yaşındaki Ayda'nın fotoğrafları: İzmir depremi sonrası sağ olarak enkazdan çıkarılan Ayda Gezgin'in fotoğrafları yürek burktu! | Video
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son dakika açıklamasında Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğunu hastaneye sevk edildiğini açıkladı. A Haber muhabirinin aktardığı bilgiye göre Ayda'nın annesinin hala enkaz altında olduğunu babası ile kardeşinin ise yıkılan binalarda olmadığı o esnada dışarıda olduğu ifade edildi. Öte yandan Ayda'nın 91. saat sonra kurtarılması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Ayda'nın kurtarıldığı andaki AFAD görevlisinin fotoğrafı yürekleri dağladı...
Ayda bebeğin enkaz altından çıkarılma görüntüleri Türkiye'yi hüzne boğdu. Ayda'yı bulan itfaiye görevlisi, Ayda'yı mutfakta bulduklarını, çamaşır ve bulaşık makinesinin olduğu kirişte yaşam üçgeninde sapasağlam duruyordu. Hiçbir kırığı da yoktu bize 'İyiyim ben' diyerek elini salladı. dedi.
Arama Kurtarma Görevlisi Nusret Aydın: "Arkadaş seslendi, 'Sesimi duyan var mı?' dedi. 'Merhaba ben Ayla.' dedi. 'İyiysen el salla' dedi. Elini salladı. 'Ben iyiyim' dedi. Bulaşık makinesinin arasındaydı."
Ayda bebek enkazdan çıkarılırken, babası böyle görüntülendi...
Son dakika! Türkiye bu görüntülere ağlıyor! Ayda Gezgin'in enkaz altından çıkartıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı | Video