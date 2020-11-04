Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika açıklaması geldi! Bursa'da...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı ile birlikte ağır hasta sayısında da ciddi oranda artış yaşandığını ifade ederken Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Bu bilgiler ışığında sosyal medyada sokağa çıkma yasağı olacak mı soruları sorulmaya başlandı. Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz günlerde sorulan soruya 'Sokağa çıkma yasağını düşünmüyoruz.' diyerek yanıt vermişti. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika haberi de geldi.

SON DAKİKA HABERİ: İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HABERLERİ TAMAMEN ASILSIZDIR!

Geçtiğimiz günlerde Reuters kaynaklı çıkan bir haberde Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı kararının alınacağı ifade edilmişti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konuyla ilgili son dakika açıklamasında bulunarak haberin tamamen asılsız olduğunu vurguladı.