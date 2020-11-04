Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika açıklaması geldi! Bursa'da...

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gelecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında açıklaması geldi! Bursa'da...

Tüm dünyada hayatı olumsuz olarak etkileyen corona virüs son günlerde tırmanışa geçti. gelişmesine göre Türkiye genelinde yeni önlemler açıklandı. gelecek mi? Dün akşam saatlerinde Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Başkan Erdoğan, cafe, restoran, lokanta, halı saha, havuz gibi yerlerin 22:00'den sonra kapalı olacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığı ifade edildi. İşte yeni corona virüs önlemleri hakkında son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 4.11.2020 10:15 Son Güncelleme: 4.11.2020 10:15 ABONE OL
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama geldi! Bursa'dan sonra 65 yaş sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı ile birlikte ağır hasta sayısında da ciddi oranda artış yaşandığını ifade ederken Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar için kararı alındı. Bu bilgiler ışığında sosyal medyada soruları sorulmaya başlandı. Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz günlerde sorulan soruya 'Sokağa çıkma yasağını düşünmüyoruz.' diyerek yanıt vermişti. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan haberi de geldi.

SON DAKİKA HABERİ: İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HABERLERİ TAMAMEN ASILSIZDIR!

Geçtiğimiz günlerde Reuters kaynaklı çıkan bir haberde Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı kararının alınacağı ifade edilmişti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konuyla ilgili son dakika açıklamasında bulunarak haberin tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama geldi! Bursa'dan sonra 65 yaş sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BURSA'DA 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI! SON DAKİKA KARARI...

Bursa'da hasta ve temaslı kişi sayısının artmasıyla birlikte 65 yaş ve üzeri kişilerin risk grubunda olduğu ifade edildi. "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.

Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama geldi! Bursa'dan sonra 65 yaş sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.

TÜRKİYE GENELİNDE 65 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Bursa'daki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ardından sosyal medyada vaka sayısının arttığı şehirlerde de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının olup olmadığı araştırılıyor. Resmi makamlar tarafından açıklanmış herhangi bilgi söz konusu değil.

Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama geldi! Bursa'dan sonra 65 yaş sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SON CORONA VİRÜS VAKA SAYISI RAPORU

Ülkemizdeki vakaların yükselişe geçmesiyle beraber vatandaşları her fırsatta tedbirlere uyma konusunda uyaran Bakan Koca; geçtiğimiz gün son 24 saatte 2 bin 302 pozitif hasta tespit ettiğini duyurmuştu. Bu kapsamda gözler bugünün verilerine çevrildi. Sağlık Bakanlığı her gün günlük korona tablosu ile ülkemizde salgına ilişkin verileri paylaşıyor...

Güncel verilere göre, son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 76 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1521 kişi iyileşti.

Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 264 bin 260'a ulaştı. Hasta sayısı 379 bin 775, vefat sayısı 10 bin 402, ağır hasta sayısı 2 bin 341, aktif hasta sayısı 42 bin 366 oldu.

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Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika açıklaması geldi! Bursa'da...
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