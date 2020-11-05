A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu indirim günleri başladı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Kasım ayının ilk indirimlerini satışa çıkaracak olan markette teknoloji, züccaciye, tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Her hafta Perşembe günü vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak indirimli tam liste yayınlanıyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında Samsung 55RU7030 55" 4K Ultra HD Smart Televizyon, HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led Televizyon, Reeder P13 Blue Cep Telefonu oldu. Peki A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli tam liste

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE DEV İNDİRİMLERİ KAÇIRMAYIN! 5 KASIM 2020

A101 indirimli ürünler tüketicinin beğenisine sunuldu. Teknolojiden ev aletlerine, beyaz eşyadan elektroniğe pek çok ürünü ucuza getiren market de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında cep telefonu, televizyon, kulaklık gibi pek çok ürün bulunuyor. İşte 5 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu…