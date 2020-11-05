Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama 5 Kasım 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Devlet tarafından verilen evde bakım maaşı son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara ailelerinden ayrılmamaları aracılığı ile ödenen Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 5 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI? 5 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA

Kasım ayının gelmesiyle beraber evde bakım maaşı için de bekleyiş başladı. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını araştırıyor…