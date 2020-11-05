İzmir depreminde hayatını kaybetmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Seninle beraber hayatımdaki renk gitti, siyah beyaz ettin her şeyi... Ama bil ki, geriye çok güzel şeyler bıraktın. Hani kediyi sevmemi bile kıskanır, benim saçımı da öyle sev derdin ya; o kadar çok sevenin varmış ki... Öyle güzel anılar bırakmışsın ki herkeste... Ben de hep bir elinde çiçek, bir elinde midyeyle eve gelen halinle hatırlayacağım seni. O gülüşünü, gamzelerini, koridorda dans etmelerini...

Hoşçakal sevgilim, yol arkadaşım... Hoşçakal iki gözüm...

İpekkuş.