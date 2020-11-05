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| Kumar masalarında yakalandılar! Maske de yok mesafe de

haberi: salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren ve Ekipleri, yasa dışı kumar oynatıldığı belirlenen ve maske ile sosyal mesafe tedbirlerine uyulmayan yedi iş yerini mühürledi. 54 kişiye toplamda 170 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 5.11.2020 10:08 Son Güncelleme: 5.11.2020 10:14 ABONE OL
Son dakika | Kumar masalarında yakalandılar! Maske de yok mesafe de

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi ve Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, yasa dışı kumar oynatıldığı belirlenen ve maske ile sosyal mesafe tedbirlerine uyulmayan yedi iş yerini mühürledi. 54 kişiye toplamda 170 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Altı farklı ilçede yasa dışı bir şekilde kumar oynatıldığı belirlenen ve maske ile sosyal mesafe tedbirlerine uyulmayan yedi farklı iş yeri, polis baskınlarının ardından İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi. İş yerlerinin faaliyetlerine son verildi. Söz konusu adreslerdeki 54 kişiye Kabahatler Kanunu ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet gerekçesiyle üç bin 150'şer liradan olmak üzere toplamda 170 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Kontrol ve denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.

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Son dakika | Kumar masalarında yakalandılar! Maske de yok mesafe de
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