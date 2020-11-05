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'de feribot seferlerine engeli

Bugün akşam saatlerinden itibaren Güney ve Denizi’nde bekleniyor. Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.

AA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 16:15 ABONE OL
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.

Yetkililer, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

GÜNEY VE KUZEY EGE DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın; bugün (Perşembe) akşam saatlerinde Güney Ege'nin kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Güney Ege'nin kuzeyinde Cumartesi günü (07.11.2020) sabah saatlerine kadar, Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında ise Pazar günü (08.11.2020) sabah saatlerine kadar devam edeceği beklenmektedir" denildi.

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Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
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