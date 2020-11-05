Son dakika haberler: Evsiz kıza yemek verme bahanesiyle tecavüz eden sapığa 22,5 yıl isteniyor

İstanbul Beyoğlu'nda yaklaşık 4 senedir sokakta yaşayan ve yüzde 85 zihinsel engelli olan genç kız bir mekanın çalışanı tarafından yemek verme bahanesiyle tecavüze uğradı. Olay Balo sokakta meydana geldi. 26 yaşında ve yüzde 85 engelli raporu bulunan B.B., 4 yıldır sokaklarda yaşıyordu. Beyoğlu esnafı tarafından bilinen genç kadına yine esnaf tarafından evi ve parası bulunmadığı için yardım ediliyordu. 5 Eylül günü sokakta oturan genç kız sokakta bulunan bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan A.N., tarafından yanına çağrıldı. İşte iğrenç saldırıya ilişkin son dakika haberleri;
YEMEK VERME BAHANESİYLE OFİSE ÇIKARDI
Genç kız kendisini çağıran A.N.'nin yanına gittiğinde kendisine yemek vereceğini bu nedenle birlikte ofise çıkmaları gerektiğini söyledi. Sokaklarda yemek bulamayan genç kız kendisine yapılan teklifi kabul ederek A.N., ile birlikte eğlence mekanının ofisine çıktı. İkili ofise çıktığında A.N., kapıyı kilitleyerek genç kızın yanına oturdu.
KAPIYI KİLİTLEYİP TECAVÜZ ETTİ
Alçak tecavüz saldırısı İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Engelli genç kıza yemek vermeye bahanesiyle tecavüz eden şahıs için önemli son dakika haberleri ajanslara düştü. Genç kız yemek beklerken bir anda güvenlik görevlisi yanına oturarak tacizde bulunmaya başladı. B.B., kendisini taciz eden sapığı ittirmeye çalışsa da gücü yetmediği için müdahalede bulunamadı. Genç kızın üzerindeki kıyafetleri çıkararak zorla tecavüz eden A.N., yine genç kızın imdat çığlıklarından korkarak kaçmaya başladı.
SON DAKİKA HABERLERİ SAPIK TUTUKLANDI
Genç kızın çığlıkları üzerine çevrede bulunan vatandaşlar olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Polisler genç kıza zorla tecavüz eden sapığın yakalanması için çalışma başlattı. Karakolda aynalı cam üzerinden genç kıza yapılan teşhiste sapık tespit edildi. Karakoldaki ifadesinde para karşılığında cinsel birliktelik yaşadıklarını iddia eden A.N., suçlamaları kabul etmedi.
İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
22,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Yürütülen soruşturma kapsamında genç kadına yapılan adli muayenede tecavüze uğradığı tespit edildi. Savcılık soruşturma sanunda şüpheli hakkında 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
Fotolar: Arşiv