Son dakika haberler: Evsiz kıza yemek verme bahanesiyle tecavüz eden sapığa 22,5 yıl isteniyor

İstanbul Beyoğlu'nda yaklaşık 4 senedir sokakta yaşayan ve yüzde 85 zihinsel engelli olan genç kız bir mekanın çalışanı tarafından yemek verme bahanesiyle tecavüze uğradı. Olay Balo sokakta meydana geldi. 26 yaşında ve yüzde 85 engelli raporu bulunan B.B., 4 yıldır sokaklarda yaşıyordu. Beyoğlu esnafı tarafından bilinen genç kadına yine esnaf tarafından evi ve parası bulunmadığı için yardım ediliyordu. 5 Eylül günü sokakta oturan genç kız sokakta bulunan bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan A.N., tarafından yanına çağrıldı. İşte iğrenç saldırıya ilişkin son dakika haberleri;