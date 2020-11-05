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Son dakika: Yağmur, fırtına sis! 'nda göz gözü görmüyor...

Son dakika haberine göre; 'nın D-100 Karayolu geçişinde göz gözü görmüyor. Bölgede yoğun sis, yağış ve fırtına etkili oluyor. Sürücüler oldukça düşük hız ile yoluna devam ediyor.

DHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 15:52 ABONE OL
Son dakika: Yağmur, fırtına sis! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor...

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkisinde sis etkili oluyor. Sabah erken saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde de devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması nedeniyle D-100 Karayolu'nu kullanan araçlar, sis nedeniyle düşük hızda ilerliyor. Güzergahta yağmur yağışı da etkili oluyor.

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Son dakika: Yağmur, fırtına sis! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor...
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