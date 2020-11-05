Suriyeli öğretmenler Türkçe öğrenecek

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile güvenli hale getirdiği Cerablus, Çobanbey ve Azez ilçelerinde görev yapan öğretmenlere Türkçe eğitim verilecek. Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkçe dil eğitimi ile güvenli bölgedeki öğrencilerin ve öğretmenlerin daha nitelikli ve donanımlı hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Eğitim programı kapsamında Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Üniversitesi arasında protokol imza töreni düzenlendi. Törene, Vali Davut Gül'ün yanı sıra Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

Vali Davut Gül, imza töreninde yaptığı açıklamada "Güvenli bölgede, Valiliğimizin danışmanlığını yaptığı yerlerde altyapı çalışmaları, güvenlik, eğitim gibi alanlarda zaman zaman ihtiyaçlar oluyor. Bu ihtiyaçları çözmeye çalışıyoruz. Bugün de eğitimle ilgili bir konuyu çözüme kavuşturacağız. Valilik İnsani Yardım Koordinasyon Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde, orada Türkçe öğrenmek isteyen öğretmenlerimize daha ileri derecede daha profesyonelce eğitim verilecek. İsteğimiz orada eğitimine devam eden çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin daha nitelikli, daha donanımlı olması. O açıdan da gönüllülerin, isteklilerin dil ihtiyacına karşılık vermek bizim için çok önemliydi, bir açığımız kapanmış olacak" dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Türkçe öğrenmek için kendilerine talepte bulunulduğunu, bu talepleri karşılamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu ise, protokolle 116 öğretmenin değişik seviyelerdeki Türkçe dil bilgilerinin C1 düzeyine kadar çıkartılarak sahadaki Türkçe eğitiminin daha da derinleşmesinin sağlanacağını söyledi.

Protokol ile Fırat Kalkanı Bölgesindeki okullarda, Türkçe derslerine giren Suriyeli öğretmenlere Türkçe Dili Öğretimi Diploma ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika programı kapsamında dil eğitimi programı organize edilecek. Kurs eğitimi, toplamda 600-800 saatlik olarak planlanıyor.