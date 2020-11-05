Turizmin kalbi Kocaeli’de attı

Tarihi, kültürü ve doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kocaeli, artık daha fazla turiste ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde TÜRSAB ile Kocaeli Otelciler ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği'nin paydaşlığında, turizm sektörünün öncüleri Kocaeli'de bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması'na turizm sektörü işletmecileri ve acente sahiplerinin yer aldığı sektör buluşması yapıldı.

YÜZE YAKIN ACENTE KATILDI

Türkiye genelinden yüze yakın seyahat acentesinin katıldığı programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları, ilçe belediye başkanları, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Kocaeli'deki çok sayıda turizm işletmesi katıldı. Sektör temsilcilerinin buluşturulduğu etkinlikte Karadeniz kıyıları, Samanlı dağları, yürüyüş yolları, gölleri ve yeşil alan bakımından 4 Mevsim turizm olanağı sağlayan Kocaeli'nin fırsatları konuşuldu.

TÜRKİYE'NİN 3'ÜNCÜ ŞEHİRİ

Türkiye'nin en zengin şehirlerinden birinin Kocaeli olduğunu vurgulayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli, ödenen vergiler bakımından Türkiye'nin 3'üncü şehri… Bursa'nın 10 katı vergi veren bir şehir. İleriki dönemlerde Bilişim Vadisi başta olmak üzere turizmin çeşitlenmesinde farklı alanları önümüze koyabilecek bir şehir" diye konuştu.

NE ARARSANIZ KOCAELİ'DE VAR

Kocaeli'nin komplike bir kent olduğunu ifade eden Vali yavuz, "Ne ararsanız bulabilirsiniz burada. Az tanıtmışsak bu bizim eksikliğimiz. Kocaeli'yi artık vitrine koymak istiyoruz. Vitrine çıktığında herkesin ilgisini çekebilmeli Kocaeli. Önemli olan sizlerle yakın temas kurmak. Eksik olan ne varsa tamamlamak" ifadelerini kullandı.

NADİDE ŞEHİRLERDEN BİRİYİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, tüm sektörlerde olduğu gibi turizmde de en önemli unsurun tanınmak, bilinmek olduğunu kaydetti. Çakmak, "Kocaeli; hava, kara, deniz, demir yollarıyla rahat ulaşım imkânına sahip. Nadide şehirlerden biriyiz. Maceraya bir adım yakınız. Doğaya bir adım yakınız. Denize bir adım yakınız. Sağlığa bir adım yakınız. İstanbul'a bir adım yakınız. Onlarca ülkeye birkaç saat yakınız" dedi.

BİRLİKTE SİNERJİ OLUŞTURACAĞIZ

Tüm fırsatları değerlendirerek Kocaeli'yi marka haline getirilebileceğini vurgulayan Çakmak, "Oluşturacağımız sinerjinin Kocaeli'nin turizmde marka olmasına büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bu sektör buluşması pandemi süreci nedeniyle dar kapsamlı planlanmıştır. Önümüzdeki süreçte yurt içi ve yurtdışı acentaların da katılacağı tüm Kocaeli'yi kapsayacak şekilde planlayacağız. İkincisi daha uzun süreli ve farklı destinasyonları da kapsayan detaylı bir program olarak organize edilecek" şeklinde konuştu.

"PANDEMİ SÜRECİ SEKTÖRÜ YIPRATTI"

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise turizm sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu ifade etti. Türkiye için turizmin son derece önemli olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Dolayısıyla bizdeki yıpratması çok daha yüksek oldu. Önümüzdeki yılların daha iyi olmasını bekliyoruz. Bu süreci omuz omuza atlatacağız. Kocaeli'nin muhteşem güzellikleriyle dikkat çektiğini vurgulayan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Pandemi ile turizm de dönüşüme uğradı. Karavan, doğa turizmi tüm dünyada arttı. Kocaeli bu anlamda son derece elverişli bir yer. Kış ve kongre turizmine de hizmet verecek kapasiteye sahip. Kocaeli'yi daha fazla hatırlatmamız lazım" şeklinde konuştu.

TURİST SAYISI ARTTIRILACAK

Öte yandan seyahat acenteleri temsilcilerinin Kocaeli turizm destinasyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarıyla, kış ve yaz turizmi için tur paketleri oluşturarak, Kocaeli'ye gelen turist sayısının arttırılması hedefleniyor. Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması'yla Kocaeli'ye gelecek turist ile şehrimizin turizm gelirlerinden aldığı payın yükseltilmesi ve yöre halkının elde ettiği turizm gelirinin artırılması amaçlanıyor.