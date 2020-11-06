İzmir'de tsunamide zarar gören tekneler Kuşadası'nda

'GARİPLİK OLDUĞUNU ANLADIM'

Deprem anında teknesiyle denizde tura çıktığını belirten yelken eğitmeni Erdinç Yaşlı (62), "Hava güzel olduğu için deniz durgundu. Ama 1-2 dakika sonra dalgaların teknenin sağ ve sol yanına şiddetli bir biçimde vurmaya başladığını hissettim. O anda bir gariplik olduğunu anladım. Hemen telefonla arkadaşlarımı arayıp ne olduğunu sordum. İzmir'de deprem meydana geldiğini öğrendikten sonra hızlıca Sığacık'a döndüm. Ancak marinaya yaklaştığım esnada girişin teknelerle kapandığını görünce rotamı Kuşadası'na doğru çevirdim" dedi.