Koronavirüs organ nakillerini azalttı

Koronavirüs salgını ve pandemi dönemi, nakil olacak hastaları da organ bağışını da etkiledi. Bekleme listesindeki hastaların bir kısmı kendilerine virüs bulaşacağı endişesiyle tedavilerini yarıda kesiyor ve organ nakli olmaktan çekiniyor. Organ yetmezliğine bağlı ölümler tüm dünyada giderek artıyor. Ülkemizde de 26 bin 742 kişi her an bağışlanabilecek bir organla yaşama yeniden tutunmanın hayalini kuruyor. Tüm dünyada her yıl 3-9 Kasım, Organ Bağışı Haftası'nda organ yetmezliğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, "Gerek canlı vericiden gerekse beyin ölümü gerçekleşmiş vericiden yapılan organ nakillerinde alıcı ve vericinin PCR (Kovid-19 ) antikor testleri yapılarak yatışları sağlanmaktadır" diyor. İşte uzmanların önerileri:MART ayından itibaren pandemiye maruz kalan ülkemizde, yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen 3 bin 137 organ naklinin, 2 bin 683 tanesi canlı vericiden, 454 tanesi ise beyin ölümü gerçekleşmiş vericiden yapıldı. Yoğun bakım yataklarının pandemi hastalarına ayrılmak zorunda kalınması beyin ölümü bildirimini ve dolayısıyla bağış sayılarını azalttı. Bekleme listesindeki hastaların bir bölümü de kendilerine virüs bulaşacağı endişesiyle tedavilerini yarıda kesiyor. Organ nakli olmaktan çekiniyorlar. Gerekli önlemler alındığında kontrollü nakil mümkün.ÜLKEMİZDE organ nakli bekleme listesinde yer alan 26 bin 742 kişi bulunacak organla hayata yeniden başlamanın hayalini kuruyor. Zorlaşan yaşam koşulları ve yaşamak zorunda olduğumuz zor zamanların organ nakline olan hassasiyetimizi azaltmaması gerekir.ORGAN nakli yapılacak olanların ağır hasta kabul edildiği ve naklin onlar için hayat kurtarıcı olduğu bilinmektedir. Ancak nakil aşamasına gelen pek çok hasta, hastanelerde koronavirüs bulaşacağı endişesini taşımaktadır. Organ nakli olacak hastalar gerekli önlemler alındığı takdirde güvenle nakil olabileceklerini bilmedir.SALGIN, her alanda olduğu gibi organ nakilleri konusunda da büyük sıkıntılara sebep oldu. Nakil süreçleri ve bağışlar ciddi ölçüde olumsuz etkilendi ve böbrek nakli ameliyatları düşüş gösterdi. Hem bağışlarda hem nakil ameliyatlarında azalma var. Önlemlerimize önce kendi sağlığımız, ardından toplum sağlığı ve süreci normale çevirerek nakil bekleyenler için umut olmak adına riayet etmeliyiz.