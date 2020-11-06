Kütahya’da narkotik polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Kütahya Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik şubesi ekiplerinin operasyonunda 14 bin makaron ile 20 gram bonzai ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü operasyonla ilgili basın açıklaması yaptı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında ilimiz merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada toplam 8.000 adet kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirilmiş, işyeri işletmecisi M.D hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Ö.Ç. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada ise; 6 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirilmiş, işyeri işletmecisi hakkında gerekli yasal işlem başlatılımıştır. " ifadeleri yer aldı.





GENÇLERİ ZEHİRLEYECEKLERDİ



Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşılması üzerine Eskişehir yolunda bir otomobilde arama yapıldı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada; 20 gr bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli Şahıslar, EK.,H.H.G,ve O.Ç. gözaltına alındı.