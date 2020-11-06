İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesindeki bir kuyumcudan el çabukluğu yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında | Video

4'Ü KADIN 5 KİŞİ TUTUKLANDI



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yapılan araştırma sonucunda olayın şüphelilerinin Aydın'a seyir halinde olduğunu belirledi. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile çalışma yürüten ekipler, 4'ü kadın 5 zanlıyı yakaladı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Muğla'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.