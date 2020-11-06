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Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında

'nın Menteşe ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 5 zanlı tutuklandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 6.11.2020 21:30 Son Güncelleme: 6.11.2020 21:55 ABONE OL
Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesindeki bir kuyumcudan el çabukluğu yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında | Video

4'Ü KADIN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yapılan araştırma sonucunda olayın şüphelilerinin Aydın'a seyir halinde olduğunu belirledi. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile çalışma yürüten ekipler, 4'ü kadın 5 zanlıyı yakaladı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Muğla'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
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