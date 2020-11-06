Milletvekili Aydın: Bir büyük projeyi daha hayata geçiriyoruz

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Büyükçay Barajı ihalesi süreci hakkında bilgi verdi.

Adıyaman ve ilçeleri için yatırımın her alanda aralıksız devam ettiğini dile getiren Aydın, "İlimizin öncelikleri arasında yer alan ve büyük önem verdiğimiz sulama çalışmaları ve yatırımlarında da hükümetimiz tarafından her geçen gün somut adımlar atılmaya devam edilmektedir. Bilindiği üzere, ilimizin dev projelerinden ve çok büyük oranda araziyi cazibeyle sulayacak olan Büyükçay Barajı ve Sulama ünitelerinin planlama, etüt, proje, ÇED işlemleri takiplerimiz neticesinde tamamlanmış olup, 12 Şubat 2020 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 2020 yılı yatırım programına 815 milyon Türk Lirası keşif bedelle alınmıştı." dedi.

İHALE 20 KASIM'DA

Aydın, Büyükçay barajı inşaat yapım işi ön yeterlilik ihalesinin 20 Kasım 2020'de yapılacağını müjdeledi.

Büyükçay Barajı ile 97 bin 990 dekar zirai arazinin cazibeli olarak sulanması ve yılda 84 milyon kilowatt-saat enerji üretilmesi hedeflendiğini belirten Aydın, "Proje, sulama ve enerji üretimi amaçlı olarak geliştirilmiştir. Proje kapsamında yapılacak Büyükçay Barajı'nda düzenlenecek olan Çelik Regülatörü vasıtasıyla derive edilecek (Alireş (Müzik) deresi suları dâhil) Büyükçay Deresi sularından ve Kırk Pınar regülatörü vasıtasıyla yönlendirilecek Kan Çayı sularından faydalanılacaktır." dedi.

98 BİN DEKAR ALAN SULANACAK

Aydın, proje sayesinde Atatürk Barajı rezervuarının kuzeyinde, Nemrut Dağı'nın güney eteği boyunca doğu-batı istikametinde uzanan, Narince Kasabası'nın güneyindeki hat ile baraj rezervuarı arasında bulunan 97 bin 990 dekar arazinin tamamı cazibeli olarak sulanacağını söyledi.

Vekil Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: "Barajdan sulanacak alana suyun taşınması için 9 bin 360 metre uzunluğunda ve 4.50 metre çapında Haydaran Tüneli inşa edilecek olup ayrıca Haydaran Tüneli çıkışında Haydaran HES ve bu HES çıkışında başlayan isale hattı sonunda Setepe HES olmak üzere yapılması planlanan iki adet HES'ten enerji üretilmesi sağlanacaktır. Bu önemli yatırımla birlikte Adıyaman'ımız ve ilçelerimizde sulama manasında tek karış toprak kalmayana kadar çalışmalarımız önceden olduğu gibi her daim devam edecektir. Her manada ilimiz ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu yatırımların kazandırılması noktasında bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, milletvekilli arkadaşlarımız, DSİ Genel Müdürümüz ve ekibiyle emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Ön yeterlilik ihalesi yapılacak olan Büyükçay Barajı'nın şimdiden ilimize ve hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim."