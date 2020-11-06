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’da ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve grup amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonrası çok sayıda ruhsatsız tabanca ve kaçak içki ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 13:02 ABONE OL
Muğla’da ruhsatsız tabancalar ele geçirildi
Menteşe ilçesinde G.G. ve M.K. isimli şahsın elinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisini alan ekipler, Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı sonrası şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Yapılan aramada içerisinde kurusıkıdan bozma silahların da yer aldığı 7 adet tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 litrelik şişe içerisinde el yapımı kaçak viski, 2 adet 3 litrelik şişe içerisinde el yapımı kaçak rakı, 2 litrelik şişe içerisinde etil alkol ve iki el telsizi ele geçirildi.

Şüphelilerden M.G. gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
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Muğla’da ruhsatsız tabancalar ele geçirildi
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