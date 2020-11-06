PKK operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK ile işbirliği içerisinde olan yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik 30 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekât polislerinin de desteğiyle söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ŞİFRELİ YAZIŞMALARDA İSİMLERİ ÇIKTI

Zanlılardan 2'sinin sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlendi. Diğer şüphelilerin ise kırsal alanda ele geçirilen dokümanlarda ismi geçtiği, PKK'ya katılacaklara yardım ettikleri, şehirlere bombalı eyleme gelenlere yardım ettikleri, şifreli yazışmalarda isimlerinin geçtiği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.