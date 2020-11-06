Son dakika: Aslı Baş'ın babasından yürek burkan sözler: Trafik kazasında ölseydi...

"Yaşam hakkımızı elimizden alıyorlar"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda, bunun intihar değil kasten öldürme olduğunun belirtildiğini söyleyen baba Mehmet Baş, "Ekonomik gücü ve sosyal çevresi geniş olan insanların sanki öldürmeye hakları varmış gibi hareket ediliyor. İnsanın en kutsal varlığı yaşam hakkıdır. Bu yaşam hakkımızı elimizden alıyorlar" dedi.

