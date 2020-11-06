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| cinayetinde şok gerçek ortaya çıktı! Anne ve baba tutuklandı...

'da 2001 yılında vahşice katledilen 12 yaşındaki ile ilgili ortaya çıktı. haberine göre; Cinayet davanın zamanaşımına günler kala çözüldü. Yurt dışından getirilen özel bir kit ile gerçekleştirilen araştırmada cinayet bıçağında baba Nezih Çinkitaş'ın DNA'sına ulaşıldı. Polis ekipleri baba Nezih Çinkitaş, üvey anne Şehnaz Çinkitaş ile Hacı Osman K.'yi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 6.11.2020 07:51 Son Güncelleme: 6.11.2020 08:10 ABONE OL
SON DAKİKA | Hande Çinkitaş cinayetinde şok gerçek ortaya çıktı! Anne ve baba tutuklandı...

cinayeti ile ilgili haberi geldi. İçerenköy Mahallesi'nde 4 Ocak 2001'de işlenen cinayette 19 yıl sonra flaş bir gelişme yaşandı. Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, boğazı ve elleri dahil vücudunun birçok bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitiren küçük kızın cinayetini, zaman aşımına günler kala yeni deliller ışığında çözmeyi başardı.

SON DAKİKA | Hande Çinkitaş cinayetinde şok gerçek ortaya çıktı! Anne ve baba tutuklandı...

Dosyayı bugüne dek hiç kapatmayan Cinayet Masası ekipleri, yurtdışından özel olarak getirilen bir DNA ile yeni bir inceleme gerçekleştirdi.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Testten polisi şaşırtan bir sonuç çıktı. Bıçağın keskin tarafında, baba Nezih Çinkitaş'a ait DNA bulundu. Günümüz teknolojik imkanlarıyla yeni ipuçlarına ulaşan polis, geçen pazartesi baba Nezih Çinkitaş, üvey anne Şehnaz Çinkitaş ile Hacı Osman K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden anne ile baba tutuklandı.

SON DAKİKA | Hande Çinkitaş cinayetinde şok gerçek ortaya çıktı! Anne ve baba tutuklandı...

VAHŞİ BİR ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

, İçerenköy'de 4 Ocak 2001'de meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi , evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu.

SON DAKİKA | Hande Çinkitaş cinayetinde şok gerçek ortaya çıktı! Anne ve baba tutuklandı...

Polis yaptığı incelemede küçük kızın başına bir çekiçle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kesildiğini tespit etmişti.

SON DAKİKA | Hande Çinkitaş cinayetinde şok gerçek ortaya çıktı! Anne ve baba tutuklandı...

'ın 13 yerinden bıçakladığı belirlenmişti. Bugüne kadar polisin yaptığı çalışmalarda katil ya da katillere dair bir ize ulaşılamamıştı.

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SON DAKİKA | Hande Çinkitaş cinayetinde şok gerçek ortaya çıktı! Anne ve baba tutuklandı...
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