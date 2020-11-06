SON DAKİKA | Hande Çinkitaş cinayetinde şok gerçek ortaya çıktı! Anne ve baba tutuklandı...

Dosyayı bugüne dek hiç kapatmayan İstanbul Cinayet Masası ekipleri, yurtdışından özel olarak getirilen bir DNA ile yeni bir inceleme gerçekleştirdi.



ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Testten polisi şaşırtan bir sonuç çıktı. Bıçağın keskin tarafında, baba Nezih Çinkitaş'a ait DNA bulundu. Günümüz teknolojik imkanlarıyla yeni ipuçlarına ulaşan polis, geçen pazartesi baba Nezih Çinkitaş, üvey anne Şehnaz Çinkitaş ile Hacı Osman K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden anne ile baba tutuklandı.



