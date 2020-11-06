Vefatı vesilesiyle gündeme gelen Timur Selçuk hayatı merak konusu oldu. Türk müziğine sayısız besteler bırakan piyanist Dünden Bugüne (1982), Bir Uzay Masalı - Pop Opera gibi yapıtları dünya çapında ün salmıştır. Geçmişten günümüze şarkıları, besteleri ve hayatıyla hafızalara kazınan Timur Selçuk bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğludur. Peki Timur Selçuk kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Timur Selçuk şarkıları ve besteleri nelerdir?

TİMUR SELÇUK KİMDİR?

Timur Selçuk 2 Temmuz 1945 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Büyük şairlerin bestelediği şarkılarını seslendiren Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti.

İşte hayatı hakkında merak edilenler…