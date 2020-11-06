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Yerli aşının insan denemeleri başladı

Kayseri ’nde sürdürülen koronavirüs aşı çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. Tamamen yerli ve milli olarak Erciyes Üniversitesi’nde üretilen Eurocov- Vac adlı aşının ilk dozu gönüllülere uygulandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 6.11.2020 ABONE OL
Yerli aşının insan denemeleri başladı
Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma, Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) Kovid-19'a karşı geliştirilen, Koçak Farma'da üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Erucov-Vac inaktif aşı adayının AR-GE çalışmaları tamamlandı. Etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı'ndan alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) ilk dozu bir gönüllüye uygulanarak Faz 1 çalışmalarına başlandı. Aşının ilk dozu, ülkemizdeki Faz 1 ruhsatlı birkaç merkezden birisi İKUM'da ilk gönüllü olan Nazif Durna'ya yapıldı. Aday aşı uygulaması için gönüllü olan Nazif Durna, aşı çalışmasında gönüllü olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah insanlara umut olurum. Akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

44 GÖNÜLLÜYE UYGULANACAK
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, "İlk dozu gönüllümüze uygulayarak aşı çalışmamızda Faz 1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz 1 çalışması yaklaşık iki ay gibi bir zaman sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız" dedi. Erucov- Vac inaktif aday aşısı 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce Kovid-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak. Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz 1 çalışmasının 5 Ocak'ta bitirilmesi ve Faz 2 çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.

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Yerli aşının insan denemeleri başladı
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