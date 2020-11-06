Yerli aşının insan denemeleri başladı

ErciyesÜniversitesi Aşı Araştırma, Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) Kovid-19'a karşı geliştirilen, Koçak Farma'da üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Erucov-Vac inaktif aşı adayının AR-GE çalışmaları tamamlandı. Etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı'ndan alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) ilk dozu bir gönüllüye uygulanarak Faz 1 çalışmalarına başlandı. Aşının ilk dozu, ülkemizdeki Faz 1 ruhsatlı birkaç merkezden birisi İKUM'da ilk gönüllü olan Nazif Durna'ya yapıldı. Aday aşı uygulaması için gönüllü olan Nazif Durna, aşı çalışmasında gönüllü olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah insanlara umut olurum. Akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, "İlk dozu gönüllümüze uygulayarak aşı çalışmamızda Faz 1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz 1 çalışması yaklaşık iki ay gibi bir zaman sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız" dedi. Erucov- Vac inaktif aday aşısı 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce Kovid-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak. Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz 1 çalışmasının 5 Ocak'ta bitirilmesi ve Faz 2 çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.