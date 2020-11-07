Cinayetin iğrenç detayları! İddianame ile ortaya çıktı

KAHVEYE UYUŞTURUCU

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve tutuklu sanıklar hakkında "Taksirle ölüme sebep olma", "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Konutta geceleyin yağma" suçlamaların bulunduğu iddianame, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Şüpheli R.K. ve maktule H. Ç'nin aynı IMEI numarasına ait telefona hat takmaları ve aynı baz adresinde sinyal vermeleri, şüpheliler R.K ve Z.K.'nın olay tarihinde 121 adet görüşme gerçekleştirdiği ve Z.K.'nin olay tarihinde maktule H.C ile ikametine yakın yerlerde bulunduğu tespit edilmesi sonrasında, şüpheliler R.K. ve Z.K. üzerinde yoğunlaşıldığı ve cinayetin düğümünün çözüldüğü ifade edildi. Maktule H.C'nin ölümü, şüpheli R.K.'nin kendisinin haberi olmadan içtiği kahveye uyuşturucu hap koyması sebebiyle olduğu Adli Tıp Kurumu'nda alınan raporla anlaşıldığı, ayrıca Raporda Demirbaş'ın vücudunda darp izlerinin de olduğu ve cinsel saldırıya maruz kaldığı da belirtildi.

HER İKİSİ DE İLİŞKİYE GİRMİŞ

Yine alınan sanık ifadeleri doğrultusunda, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede R.K'nın, kısa bir süre önce tanıştığı diğer zanlı Z.K'yı olay günü akşam saatlerine yanına çağırdığı ve bir kafede otururken zengin bir kadın ile görüştüğünü, şahsın çok zengin olduğunu, evinin ve arabasının olduğunu, bayan şahıs ile görüşürken şahsa hap verdiğini ve akabinde kadınla cinsel ilişkiye girdiğini, kendisinin de girebileceğini, kadının bu konuda rahat davrandığını söylediğini, sohbetten sonra R.'nin kendisine Hatice isimli bayanın ikametine götürmeyi teklif ettiğini ve bu durumu kendisinin de kabul ettiği öğrenildi.