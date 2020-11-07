Cinayetin iğrenç detayları! İddianame ile ortaya çıktı

Kocaeli Kartepe İlçesinde meydana gelen olayda, evinde ölü bulunan ancak yapılan incelemelerde cinayete kurban gittiği tespit edilen H.Ç(64)'nin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan 2 kişi hakkındaki iddianame hazırlandı. İddianame ile ortaya çıkan yeni bilgiler herkesi şoke etti.
Kocaeli Kartepe İlçesinde 24 Ocak 2020 meydana gelen olayda, 64 yaşındaki kadın evinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu. Polis olayı şüpheli görerek geniş çaplı soruşturma başlattı. Büyük bir gizlilik ile devam eden soruşturma sonucunda, yaşlı kadının ölmeden önce darp edildiği ve cinayete kurban gittiği belirlendi. 4 Şubat 2020 günü gerçekleştirilen operasyonda yaşlı kadının evine akşam saatlerinde R.K. ve Z.K'nin girdiğini tespit etti. Elde edilen bilgiler ile her iki şüphelide gözaltına alınarak sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı. Ancak olayla ilgili herhangi bir detay veya bilgiye ulaşılmadı. 8 ay sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilerek duruşma günü verilmesi ile birlikte, olayla ilgili kan donduran ve duyan herkesi şoke eden detaylar ortaya çıktı.
KAHVEYE UYUŞTURUCU
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve tutuklu sanıklar hakkında "Taksirle ölüme sebep olma", "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Konutta geceleyin yağma" suçlamaların bulunduğu iddianame, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Şüpheli R.K. ve maktule H. Ç'nin aynı IMEI numarasına ait telefona hat takmaları ve aynı baz adresinde sinyal vermeleri, şüpheliler R.K ve Z.K.'nın olay tarihinde 121 adet görüşme gerçekleştirdiği ve Z.K.'nin olay tarihinde maktule H.C ile ikametine yakın yerlerde bulunduğu tespit edilmesi sonrasında, şüpheliler R.K. ve Z.K. üzerinde yoğunlaşıldığı ve cinayetin düğümünün çözüldüğü ifade edildi. Maktule H.C'nin ölümü, şüpheli R.K.'nin kendisinin haberi olmadan içtiği kahveye uyuşturucu hap koyması sebebiyle olduğu Adli Tıp Kurumu'nda alınan raporla anlaşıldığı, ayrıca Raporda Demirbaş'ın vücudunda darp izlerinin de olduğu ve cinsel saldırıya maruz kaldığı da belirtildi.
HER İKİSİ DE İLİŞKİYE GİRMİŞ
Yine alınan sanık ifadeleri doğrultusunda, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede R.K'nın, kısa bir süre önce tanıştığı diğer zanlı Z.K'yı olay günü akşam saatlerine yanına çağırdığı ve bir kafede otururken zengin bir kadın ile görüştüğünü, şahsın çok zengin olduğunu, evinin ve arabasının olduğunu, bayan şahıs ile görüşürken şahsa hap verdiğini ve akabinde kadınla cinsel ilişkiye girdiğini, kendisinin de girebileceğini, kadının bu konuda rahat davrandığını söylediğini, sohbetten sonra R.'nin kendisine Hatice isimli bayanın ikametine götürmeyi teklif ettiğini ve bu durumu kendisinin de kabul ettiği öğrenildi.
KAHVEYİ İÇİNCE...
Görüşme sonrası önce R.K'nın eve gittiği, 10 dakika sonra ise arkadaşı Z.K'nın eve geldiği, R.K'nın kahve yaptığını daha sonra bu kahveyi içen kadının rahatsızlandığını, ardından önce R.K'nın sonrada kendisinin ilişkiye girdiğini, daha sonra R.K'nın odaya girerek kadına sert bir şekilde birkaç defa vurduğunu, daha sonra evden ayrılırken R.K'nın 'onda para çok. O kendine yeni telefon alır' diyerek cep telefonunu da aldığı, ancak evden çıkarken kadının durumunun fena olduğunu gördükleri için eve gidip kadını yerden kaldırarak yatağa yatırıp ayrıldıklarının anlaşıldığı ifade edildi. Her iki zanlının da yağma, cinsel saldırı ve taksirle ölüme neden olma suçlarından yargılanacağı öğrenildi.