Ev değil sanki cephanelik!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Gebze ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, bıçak ve mühimmatın yanı sıra çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalara ele geçirildi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, başta hırsızlık olmak amacıyla birçok suçun aydınlatılması için yapılan araştırmalar sonucu, Gebze ilçesinde tespiti yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 43 adet kelebek diye tabir edilen bıçak, 35 adet tabanca fişeği, 1 adet kelepçe, 3 adet uyuşturucu içmek için kullanılan plastik şişe ve çalıntı olduğu değerlendirilen muhtelif eşyalar ele geçirildi. Ayrıca evde bulunan ve haklarında ' Uyuşturucu imal ve ticaret ' suçundan yakalama kararı bulunan S.U ile F.S isimli şahıslarla ile birlikte K.Ş. ve A.Ş. isimli 4 kişi gözaltına alındı.