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İzmirli depremzede çocuklar emniyet mensuplarıyla futbol oynadı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremzede İzmirli çocukların yüzünü güldürmek için çocuklarla futbol oynadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan bu görüntüleri paylaşarak "Birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sararak bu zor günleri de geride bırakacağız" dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü() ise "Depremden etkilenen çocuklarımızın yüzlerini bir nebze de olsa güldürebilmek için yanlarındayız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız" diyerek videoyu paylaştı.

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Giriş Tarihi: 7.11.2020 17:19 Son Güncelleme: 7.11.2020 17:38 ABONE OL
İzmirli depremzede çocuklar emniyet mensuplarıyla futbol oynadı

EGM sosyal medya hesabından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İzmirli depremzede çocukların yüzlerini güldürmek için polisler ile çocukların oynadığı maçın görüntüsünü paylaştı.

İzmirli depremzede çocuklar Emniyet mensuplarıyla futbol oynadı | Video

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE BU ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKACAĞIZ"

EGM resmi Twitter hesabından "Depremden etkilenen çocuklarımızın yüzlerini bir nebze de olsa güldürebilmek için yanlarındayız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız" dedi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından ise şu ifadelere yer verildi: "Birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sararak bu zor günleri de geride bırakacağız"

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İzmirli depremzede çocuklar emniyet mensuplarıyla futbol oynadı
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