Son dakika haberi: Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf etmişti! Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme...

Olayın ayrıntılarına da yer verilen iddianamede, sanığın Pınar Gültekin ile bir süredir ilişkisinin olduğu, bu durumu eşi ve ailesinden gizlediği belirtildi.

Sanığın yaşadığı bu ilişkiyi eşi ve ailesinin öğrenmesinden korktuğu için Pınar Gültekin'den kurtulmak amacıyla yaptığı plan doğrultusunda ikilinin bir alışveriş merkezinde buluştuğu kaydedilen iddianamede, Avcı'nın Gültekin'i Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evine götürdüğü bilgisine yer verildi.

Avcı'nın bağ evinde yaşanan tartışma sonrasında maktulü darbederek yere düşürdüğü, yerdeyken de darbetmeyi sürdürdüğü anlatılan iddianamede, cinayetin burada gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Sanığın, cesedin bulunduğu varili aracına yükleyip ertesi gün üzerini betonla kapatarak Dirgeme-Gülağzı yolunda çalılıklar arasına attığı ifade edildi.

İddianamede, diğer sanık Mertcan Avcı'nın, kardeşi Cemal Metin Avcı'nın maktulü öldürdükten sonra cesedini yok etmeye çalıştığı sırada olay yerine geldiği kaydedildi. Sanığın varilin yanmasına nezaret ettiği, bağ evinde bir süre kaldığı, bu zaman diliminde varilde ne yakıldığını görmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı vurgulandı.