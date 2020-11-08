İstanbul Maratonu eski adıyla Avrasya koşusu 8 Kasım Pazar günü 42. Kez iki yaka arasında gerçekleşecek. Yenikapı'dan başlayacak olan koşuda geçtiğimiz senelerde yapılan 8 kilometrelik halk koşusu ve 15 kilometrelik çipli koşu koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenmeyecek. Maratonda 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkılacak. 42. İstanbul Maratonu (Avrasya Koşusu) ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İstanbul Maratonu güzergahı ne, hangi yollar kapalı? İşte tüm detaylar…

İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? İSTANBUL MARATONU GÜZERGAHI NASIL OLACAK, SAAT KAÇTA BİTECEK?

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton yarın 42. kez koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek. Halk koşusu ve çipli koşunun salgın kapsamında yapılmayacağı bilinirken 4 bin kişi koronavirüs tedbirleri ile İstanbul Maratonu'nu gerçekleştirecek…