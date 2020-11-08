Adıyaman'da polisleri harekete geçiren olay

Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde vatandaşlar, molozların döküldüğü alanda bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SANDILAR

Hareketsiz yatan kişinin yanına gitmekten korkan ve uzaktan kendisine seslenen vatandaşlar herhangi bir kıpırdamanın olmadığını fark edince kişinin öldüğünü sandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Yunus Polis ekipleri ölü sanılan A.P. isimli kişinin yanına yaklaşarak kendisini uyandırdı. Alkollü olduğu öğrenilen A.P.'nin kimlik kontrolü ve üzerinden çıkarıp etrafa attığı kıyafetlerinde arama yapıldı.

SOURŞTURMA SÜRÜYOR

Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması ve kişinin alkolün etkisiyle uyuya kaldığı anlaşılması üzerine polis ekipleri A.P.'yi bulunduğu yerden uzaklaştırdı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.