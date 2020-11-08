Kültür ve İnanç Destinasyonu'nun ilk adımı Diyarbakır'da atıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Vali Yardımcısı Recep Aydın ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Karacadağ ve Dicle Kalkınma Ajansları yetkilileri, TURSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye'nin önde gelen turizm aktörleri, havayolu firmaları, ulusal basın temsilcileri, turizm yatırımcıları, sivil toplum kuruluşları ve acente temsilcilerinin katılımıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştayda, Mezopotamya'nın "altın üçgeni" olarak nitelendirilen üç ilin turizm potansiyeli ele alındı.

Bölgenin eşsiz kültürel miras ve inanç merkezlerine sahip olmasına karşın turizmden yeteri kadar faydalanmamasına dair sorunların masaya yatırıldığı çalıştayda, yine bölgenin Türkiye'nin önde gelen kültür ve turizm havzalarından birine dönüştürülmesi için alınacak tedbirler ile gerek turların tasarımında illerimizin daha uzun süreli ziyaret edilmesine gerekse de günümüzün ve geleceğin değişen turizm trendlerine uyumlu olarak geliştirilmesi ve markalaştırılmasına dair yol haritalarının belirlenmesi yönünde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Z KUŞAĞININ TALEPLERİ ÜZERİNDE DURULACAK

Tüm paydaşların görüşlerini, önerilerini ve projelerini paylaştığı, turizmin enine boyuna tartışıldığı çalıştayın kapanışında bir değerlendirme yapan Vali Münir Karaloğlu, özellikle 'z kuşağı' olarak adlandırılan jenerasyona değinerek, söz konusu kuşağın tatil anlayışının farklılığını ortaya koydu.

Bu kuşakta yer alan gençlerin tatillerinin alışılmış kalıpların dışında olduğunu, turizmi paket programlar ya da kısa süreli turlar şeklinde değil, bir sırt çantası ve bisikletle şehirlere seyahat ederek gerçekleştirdiklerini söyleyen Karaloğlu bu nedenle artık geleneksel tatil anlayışının değiştiğini, büyük otellerin yerini zamanla kamp alanlarının alabileceğini ifade etti.

Z kuşağının talepleri ve dijitalleşme ile yeni trendler üzerinde durulması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, gençlerin taleplerine göre kendilerini yenilemelerinin öneminden bahsederek değişime ayak uydurulması gerektiğini yoksa çok geç kalınabileceğini vurguladı.

Sözlerinin sonunda yeni tatil anlayışı sonucu, 20 yıl sonra, bugün çok değerli olan sahillerin boş kalabileceğini dile getiren Karaloğlu, çalışmaların ve projelerin buna dönük yapılması gerekliliğini, özellikle üniversitelerin, akademik dünyanın bu konuyu sahiplenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çalıştayın yapıldığı kongre merkezindeki yoğun ilgi gören 'Mezopotamya'nın altın üçgeni' haritasını katılımcılar turizmle ilgili öneri ve talepleriyle doldurdu.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde düzenlenen çalıştayın ardından programın son gününde katılımcılar İçkale müzesinde düzenlenen kahvaltı sonra Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel noktalarını gezdi.