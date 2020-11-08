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Ne maske vardı; ne sosyal mesafe! 92 bin 220 lira ceza yediler!

Korona-virüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren Polisleri, iddialara göre bir kıraathanede oyun oynayan ve maske ile sosyal mesafe kurallarına uymayan 29 kişiye toplamda 92 bin 220 lira idari para cezası kesti. O anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 8.11.2020 22:54 ABONE OL
Ne maske vardı; ne sosyal mesafe! 92 bin 220 lira ceza yediler!

İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Kağıthane İlçesi'ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı iddia edilen bir kıraathaneye akşam saat 19.10 sıralarında baskın düzenledi.

29 KİŞİYE 92 BİN LİRALIK CEZA

İddialara göre; söz konusu adreste oyun oynayan ve salgın tedbirlerine uymadıkları saptanan toplamda 29 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle kişi başı üç bin 180'er lira olmak üzere toplamda 92 bin 220 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına işte böyle yansıdı.

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Ne maske vardı; ne sosyal mesafe! 92 bin 220 lira ceza yediler!
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