Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru! Milli Piyango Online ile 8 Kasım Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango'da yeni dönemi ile beraber Şans Topu çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 2 milyon 600 bin TL devretmişti. Bunun ardından da Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.
Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 4, 27, 28, 32, 34 ve joker 4 oldu. 5 bilen kişi sayısı 4 olarak açıklanırken 4+1 bilen kişi sayısı 102 oldu.
Şans Topu'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu çekilişi, 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Milli Piyango Online 8 Kasım Şans Topu sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;
Şans Topu çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
ŞANS TOPU OYNAMANIN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.