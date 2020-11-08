Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru! Milli Piyango Online ile 8 Kasım Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango'da yeni dönemi ile beraber Şans Topu çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 2 milyon 600 bin TL devretmişti. Bunun ardından da Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

8 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 4, 27, 28, 32, 34 ve joker 4 oldu. 5 bilen kişi sayısı 4 olarak açıklanırken 4+1 bilen kişi sayısı 102 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu çekilişi, 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 8 Kasım Şans Topu sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;