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Son dakika: Kadını taciz edip telefonunu çaldı! O anlar kamerada...

Geçtiğimiz günlerde 'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. Kimliği belirsiz kişi, öğle molasında iş yeri binasının önünde oturan kadının yanına gelip oturduktan sonra kadını taciz etti ve elindeki telefonu alıp kaçtı. Büyük şok yaşayan kadın, çığlık atarak yardım istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar kadının imdadına koşarak şehir eşkıyasının peşine düştü. Son dakika haberine göre elindeki telefonu park halindeki aracın altına atıp peşindeki kişileri atlatan şüpheli, olaydan 1 hafta sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 15:02 ABONE OL
Son dakika: Kadını taciz edip telefonunu çaldı! O anlar kamerada...

ŞİŞLİ'DEKİ TACİZ OLAYINDA SON RAKİKA GELİŞMESİ: Geçtiğimiz hafta Şişli Fulya'da çalıştığı iş yerinde mola veren kadın, pandemi nedeniyle açık havada zaman geçirmek için dışarı çıktı. İş yerinin yan tarafında bulunan sokak merdivenlerine oturan kadının yanına bir kişi gelerek oturdu. Simit yerken bir anda harekete geçen kişi, kendi halinde oturan kadına saldırarak tacizde bulundu.

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KADININ ÇIĞLIĞINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Kadının çığlıklar atması üzerine saldırgan, kadının cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Bağrışmaları duyan vatandaşlar, saldırganı yakalamak için peşine düştü. Dik merdivenlerden yukarı kaçan kişiyi kovalayan vatandaşlar, yorulunca üst tarafta bulan bir sitenin güvenliğine bağırarak şüpheliyi yakalamasını istediler. Elindeki telefonla kaçmaya devam eden şüphelinin önünü güvenlik görevlisi kesti. Şüphelinin kendisine bıçak çekmesi üzerine güvenlik görevlisi geri çekildi. Bu sırada elindeki telefonu park halindeki otomobilin altına atan saldırgan kaçtı. Bir süre baygınlık geçiren kadın, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası adım adım güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi bir hafta süren çalışmalar sonucunda yakaladı.

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Son dakika: Kadını taciz edip telefonunu çaldı! O anlar kamerada...
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