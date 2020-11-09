10 Kasım'da okullar açık mı? Yarın bankalar, noter çalışıyor mu resmi tatil mi?

10 Kasım, tarihimizde büyük bir hüznü ifade ediyor. Hayatını Türkiye Cumhuriyeti için harcayan Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 senesinde aramızdan ayrıldı. 82. senesinde tüm Türkiye'de 10 Kasım'da Atatürk anılacak. Peki yarın yani 10 Kasım'da okullar tatil mi? Yarın bankalar, noter çalışıyor mu, 10 Kasım resmi tatil mi? Ulaşım ücretsiz olacak mı sorusu da özellikle metro, metrobüs, marmaray ve otobüs kullananlar tarafından araştırılıyor.
10 Kasım, milli bir bayram olmadığı için resmi tatil de değil. 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 1 Mayıs gibi tarihler Resmi Gazete kararıyla resmi tatil olarak ilan edilmişti. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için okullar tatil olmayacak. Aynı şekilde toplu ulaşım da aynı şekilde hafta içi tarifesine göre devam edecek. Yarın bankalar ve noter çalışıyor mu? 10 Kasım'da noterler, bankalar ve kargolar normal çalışma prensiplerine göre devam edecek.
10 Kasım sabahı okullarda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anılacak. Saat 09:05'te Türkiye'de hayat duracak, saygı duruşunda bulunulacak.