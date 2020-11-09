10 Kasım'da okullar açık mı? Yarın bankalar, noter çalışıyor mu resmi tatil mi?

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ? YARIN BANKALAR, NOTER ÇALIŞIYOR MU RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, milli bir bayram olmadığı için resmi tatil de değil. 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 1 Mayıs gibi tarihler Resmi Gazete kararıyla resmi tatil olarak ilan edilmişti. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için okullar tatil olmayacak. Aynı şekilde toplu ulaşım da aynı şekilde hafta içi tarifesine göre devam edecek. Yarın bankalar ve noter çalışıyor mu? 10 Kasım'da noterler, bankalar ve kargolar normal çalışma prensiplerine göre devam edecek.

10 Kasım sabahı okullarda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anılacak. Saat 09:05'te Türkiye'de hayat duracak, saygı duruşunda bulunulacak.