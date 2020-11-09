A101 12 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda dev fırsatlar! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Her hafta yüzlerce üründe binlerce fırsat indirimi yapan markette bu hafta kaçırılmayacak kampanyalar yer alıyor. Özellikle teknoloji meraklılarını yakından ilgilendiren HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Televizyon 2.999 TL, HI-LEVEL 39" Android Smart Led Televizyon 1.699 TL, Piranha Klavye Mouse Seti 34,95 TL'den satışa sunulacak. İşte dikkat çeken indirimleriyle A101 12 Kasım aktüel ürünler listesi

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BÜYÜK İNDİRİMLERİYLE GELİYOR! 12 KASIM 2020

A101 marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun. İşte 12 Kasım 2020 Perşembe A101 aktüel indirimleri…