‘Beşte biri gerçek’ sahte parayla vurgun

Sahte paranın 5'te 1'ine gerçek para ekleyerek ATM'ye yutturan dolandırıcılar yakayı ele verdi. Banka görevlilerinin ATM'lerde yer alan paraları bankaya götürünce paraların bir kısmının sahte olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet sonrasında ATM'lerde bulunan güvenlik görüntüleri inceleme altına alındı. İncelemede sahte paraları yatıran 2 şüphelinin aynı günlerde İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı ATM'lere sahte para yatırdığı belirlendi. Gerçek 200 TL'lik banknotu beş parçaya bölen şüphelilerin ve her parçayı sahte paralarla şeffaf bant ile birleştirerek 5 adet banknot elde ettiği belirlendi. Bu yöntemle 75 adet 200 TL'lik banknotu ATM'ye yutturan A.G. ve E.E. tutuklandı. 12'şer yıla kadar hapisleri istenen şüpheliler hâkim karşısına çıkacak.