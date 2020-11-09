Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 9 Kasım 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde çok sayıda farklı şiddetlerde son dakika deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda ülkemizde on yaşanan İzmir depremi sonrasında son depremler bilgilerine erişmek isteyen vatandaşlarımız deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte son dakika deprem haberleri ile 9 Kasım 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (9 KASIM 2020)

Son depremler listesi verileri ile son dakika deprem haberlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı 9 Kasım 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine aşağıda yer alan bağlantılara tıklayarak erişebilirsiniz…