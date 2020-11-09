Engelliler tarihi Harran ilçede doyasıya eğlendi

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Harran, Şanlıurfa Engelliler Koordinasyon Merkezindeki 90 engelli bireyi aileleriyle birlikte misafir etti. Engelliler Koordinasyon Birim Başkanı Birsen Değer'in organizasyonuyla 90 engelli vatandaş ve ailelerini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait BELSAN ulaşım araçlarıyla Harran'a yönelik gerçekleştirilen Kültür Gezisi'ne katıldı.

Engelli bireyler ve aileleri dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu tarihi ve turistik Harran'da gezip eğlenip stres attılar, Harran'ın tarihi yerlerini gezerek develere bindiler. İlçede bulunan kıl çadırından yemekli bir eğlence programında gönüllerince eğlendiler.

Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Bedih Satoğlu,"Engelli kardeşlerimizin sıkıntılarına, sorunlarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olmak ayrıca bir mutluluk vesilesidir. Biz şunu biliyoruz ki o kardeşlerimizin de gezmeye ve eğlenmeye ihtiyaçları var. Bu gibi organizasyonlar engelli kardeşlerimizin psikolojilerine de olumlu yansıyor. Kurulduğumuz günden bu yana, birçok etkinlik ve faaliyetlerimiz oldu. İnşallah bundan sonrada aynı şekilde daha güzel etkinliklerle devam edecektir." dedi.