Ekim ayında tanıtımı yapılan İPhone 12'nin Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı konusu merak ediliyor. Bu sene İphone 12, 12 Pro ve 12 Mini modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak olan Appple, yine ciddi bir satış rakamı elde etmeye hazırlanıyor. Peki, İPhone 12 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte IPhone Türkiye çıkış tarihi ve özellikleri…

İPHONE 12 NE ZAMAN TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAK?

Apple biraz gecikmeli de olsa sonunda iPhone 12 ailesini duyurdu. Tüketiciler yeni iPhone'ların Türkiye fiyatını ve çıkış tarihini merak ediyor.

IPHONE 12 PRO VE IPHONE 12 PRO MAX ÇIKIŞ TARİHİ

Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi iPhone 12'yi tanıtmıştı. Dört farklı modelle çıkış yapan serinin iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri şu anda satın alınabilir durumdayken iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in çıkış tarihleri 13 Kasım olarak açıklanmıştı.

IPHONE 12 PRO VE IPHONE 12 PRO MAX'İN FİYATI NEDİR?

Fiyatlar da şu şekilde:

iPhone 12 Pro: 999 dolar

iPhone 12 Pro Max: 1099 dolar