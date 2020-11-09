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MSB'den son dakika açıklaması: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den bölgesiyle ilgili son dakika açıklaması...., Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 12:22 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda , "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. " ifadelerine yer verildi.

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MSB'den son dakika açıklaması: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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