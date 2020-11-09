Polis maskesiz gezenlere acımadı

Koronavirüs vakalarının artması üzerine sıklaştırılan denetimler Beyoğlu ve Taksim'de sürüyor. Güvenlik güçlerinin denetim yaptığı İstiklal Caddesinde maskesiz gezenlere polis acımadı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği maskesiz gezenlere polis tarafından ceza kesildi. Maskesi çenesinde polise yakalanan ve kendisinin sanatçı olduğunu söyleyen bir vatandaş ise "Güneşi hissetmek için az açtım 900 lira para cezasına patladı. Zaten pandemiden dolayı sahneye de çıkamıyorum. İşsisizim, param da yok zaten. Ödeyemeyeceğim" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Turizm polisi denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ekipler tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan 900'er lira para cezası kesildi. Denetimler süresince genellikle yabancı turistlerin maske takmaması dikkat çekti.