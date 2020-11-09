Görme problemi yaşayan Yüksekovalı kardeşlere bilgisayar desteği

Hakkari'nin ilçelerinden Yüksekova'ya bağlı Yeni Mahallede ikamet eden Ak ailesinin 4 çocuğu maddi sıkıntılar nedeniyle uzaktan eğitime katılamıyordu.

Görme bozukluğu nedeniyle derslerini televizyondan takip edemeyen çocuklar, sosyal medya üzerinden kendilerine hayırseverler tarafından bilgisayar desteği sağlanması için paylaşımda bulundular. Paylaşımı gören 'Vanlı Amcan' isimli sosyal medya fenomeni durumu kendi takipçilerine aktardı.Şemdinli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Muharrem Tekin'in de paylaşımı görerek harekete geçti. Tekin, çocuklara ulaşarak bilgisayar, masa ve sandalye hediye etti.

Çocuklara hediyelerini teslim eden Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Kızlar bu sıkıntılı durumlarını sosyal medya üzerinde duyurdular. Şemdinli Esnaf ve Sanatkârlar odası Başkanı Muharrem Tekin, bu durumu öğrendikten sonra kayıtsız kalmadı ve öğrencilerimize masaüstü bilgisayar ve malzemelerini hediye etti. Biz de onların aracıyla buraya geldik bilgisayarımızı kurduk. Bu yardımlarından dolayı Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak teşekkür ediyoruz. İnşallah bununla sınırlı kalmayız. Hem bölgede, hem ilçemizde durumu müsait olmayan öğrenciler var. Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimiz var. Tablet ihtiyacı var. İnşallah kısa zamanda her şey daha iyi olur, yapılan destekler de artar" dedi.

Lise 1 öğrencisi 14 yaşındaki Aleyna Ak, "Biz mağdurduk. Biz de kendimizi Twitter'dan anlattık. 'Vanlı Amcan', bizim gibi vatandaşlara yardım ediyor. Bu yardımlara karşı sadece dua istiyor. Biz de aile olarak ona her zaman duacıyız. Ve kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Vanlı Amcan haberiyle, bize yardımı Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç aracığıyla gönderen Muharrem Tekin başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ak ailesinin 4 çocuğu da gözlerindeki damar tıkanıklığı nedeniyle görme sorunu yaşıyor. 4 kardeş de her gün sağlıklı olan gözlerini 4 saat boyunca kapalı tutuyor.