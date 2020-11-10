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Haberler Yaşam Haberleri 10 KASIM ŞİİRLERİ: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü…

ŞİİRLERİ: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa ile ’ü Anma Günü…

'ü anmak için her yıl 'da anma törenleri gerçekleştiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün vefatının bu yıl 82.yıl dönümü olması nedeniyle öğrenciler araştırmalarına başladılar. 10 Kasım 1938'de 'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yuman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için en güzel 10 Kasım şiirlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri ile Atatürk'ü Anma Günü…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:27 ABONE OL
10 KASIM ŞİİRLERİ: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82.yıl dönümünde yurt genelinde anma törenleri yapılıyor. Vatandaşlar bu önemli günün gelmesi ile birlikte günün anlam ve önemine uygun şiirleri, sözleri, mesajları araştırmaya başladılar. Haberimizin içerisinden şiirlerine ulaşabilirsiniz. İşte en anlamlı, güzel, kısa ve uzun

EN GÜZEL VE ANLAMLI 10 KASIM ŞİİRLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 'ün vefatının 82.yılında 10 Kasım şiirleri araştırması başladı. 10 Kasım 1938'de 'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için 10 Kasım şiirlerini araştıran öğrenciler adına haberimizin içerisinden Atatürk'ü anma şiirlerine ulaşabilirsiniz…

10 KASIM ŞİİRLERİ: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü…

10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

Ulusun egemen olduğunu

Özgür olduğunu

Haykıracağım haykıracağım işte,

Senin sustuğunca!


Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

Ana baba oğul kız,

Dere tepe bucak köy,

Yeryüzü yaşamalarımla değil

Oralarda, Senin gittigince!


Atatürk, taşıyacağım

Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

Senin taşıdığını;

Yurdun gök ülküsü

Dalgalanırken,

Senin bayrağını yücelteceğim.

Senin çıktığınca.

F. Hüsnü DAĞLARCA

ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Ben de yaşıyorum demek,

İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Elele

Yanınızdayım


Sizler yaşadıkça çocuklarım

Daha ferah içim,

Gök daha geniş denizler daha geniş,

Vatan ya vatan,

Vatan sonsuzluktan gelmiş

Sonsuzluğa açılan yol

Vatan siz.


Sizler yaşadıkça çocuklarım

Bilin ki

Ben de yaşarım,

Bir sevinç düştü mü içinize

Bir keder düştü mü içinize

Bilin ki

Aranızda ben varım.

A. Rıza ERGÜVEN

10 KASIM ŞİİRLERİ: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü…

BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL

Bir Tutkudur Mustafa Kemal;

Nice sevdalara değişilmeyen.

Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,

Bir baştır, vazgeçilmeyen...

Bir Türküdür Mustafa Kemal;

Suskun ağızlarda söyleşir, durur.

Çaltıburnu'nda gözetir denizi.

Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...

Bir İnançtır Mustafa Kemal;

Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.

Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.

Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...

Bir Anlamdır Mustafa Kemal;

Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.

Özgürlük diyor, al atının üstünde,

Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...

Bir Bayraktır Mustafa Kemal;

Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.

Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,

Işık tutan, güç veren, yol bulan...

Y.Doğan ERGENELİ

10 KASIM ŞİİRLERİ: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü…

ATATÜRK

Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum

Ne insandı O, ne insandı.

İzmir'e gelişini görseydin.

Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.

Benzerdi sana, bana

Bizim gibiydi eli, ayağı

Ama bir yol baksaydın yüzüne.

İçin sevgisiyle dolardı.

Vapura biniyorsak dilediğimizde,

Sokakta geziyorsak hür,

İyi bak dört yana,

Atatürk'ün aklı görünür.

Arı Türkçe konuşuyorsak,

Türkçe düşünüyorsak bugün,

Her işimizde O'nun gücü.

Büyük öğretmeni Türk'ün.

Halkımızın arasında, halktan,

Davul vurur dengi dengine.

Dünya rastlamış mıdır?

Atatürk'ün dengine.

N. Ulvi AKGÜN

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10 KASIM ŞİİRLERİ: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü…
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