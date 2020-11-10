Bahçelievler'de dehşete düşüren son dakika olayı! Ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Çobançeşme Mahallesi Okul Sokak'ta saat 07.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar, ağaca iple asılı bir kişi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağaca iple asılı kişiye müdahale etti.