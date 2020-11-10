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Dağı Tüneli 27 gün sonra trafiğe açıldı

Otoyolu Dağı Ankara istikameti 27 gün sonra yeniden trafiğe açıldı. Tünel, Düzce’de 14 Ekim’de derz yenileme çalışması nedeniyle kapatılmıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:37 ABONE OL
Bolu Dağı Tüneli 27 gün sonra trafiğe açıldı

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü derz yenileme çalışması nedeniyle Kaynaşlı Gişeleri-Abant Kavşağı arasında 14 Ekim tarihinde kapatıldı.

Trafik ve karayolları ekipleri, çalışma nedeniyle Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüleri Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendirdi. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, Abant Kavşağı'ndan yeniden otoyola katılarak seyahatlerine devam etti.

Otoyolda 1 ay sürmesi beklenen çalışmalar 27 günün sonunda sona erdi. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti yeniden araç trafiğine açıldı.

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Bolu Dağı Tüneli 27 gün sonra trafiğe açıldı
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