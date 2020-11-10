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Çaresiz anne sokak sokak oğlunu arıyordu… Sonunda kavuştu!

'ın merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan lise öğrencisi 'dan haber alamayan ailesi polise bilgi haber vererek çocuklarının kayıp olduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerek Harun'u buldu.

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:39 ABONE OL
Çaresiz anne sokak sokak oğlunu arıyordu… Sonunda kavuştu!

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Tahir ve Fatma Abo'nun 6 çocuğundan biri olan Harun'dan haber alamayan aile polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kayıp olan Harun'un bulunması için Van Emniyet Müdürlüğü seferber oldu.

KAYIP ÇOCUK BULUNDU

Kayıp bilgisi üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, kayıp çocuğun bulunmasına için arkadaşları ile görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucunda Abo'nun gidebileceği yerleri arayan polisler sokak ve caddelerde bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 13 gündür kayıp olan Harun Abo, polisler tarafından Van'ın İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesinde bulunan bir internet kafede bulundu.

Çocuk Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Oğluna kavuşan anne Abo ise çocuğunu bulan polislere teşekkür etti.

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Çaresiz anne sokak sokak oğlunu arıyordu… Sonunda kavuştu!
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